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Отец не знал, чем удивить своего 3-летнего всезнайку, и нашёл на Reddit 7 выносящих мозг фактов

Пользователь Reddit с ником MoonBaboon запросил подкрепления у своих товарищей, когда понял, что забавные новости для сына заканчиваются, а трёхлетний мальчик требует каждый день всё больше и больше. Юзеры не оставили мужчину в беде и поделились занимательными фактами, которые собрал Bored Panda.

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Фото © Tambako The Jaguar

Ламантины пускают газы, чтобы уйти поглубже в воду. Это как воздух из шарика спустить — тот же принцип

Фото © U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region

Выдры спят, держась за лапы, чтобы их во сне не смыло в разные стороны

Фото © Seabagsmaine

Роющие тарантулы часто живут в мире с крошечными лягушками. Те поедают вредителей, которые слишком малы для пауков, а пауки защищают лягушек. Если сравнивать с людьми, то тарантулы заводят лягушек, как мы заводим котов

Фото © David Boté EstradaReport

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Фото © Instagram / mugisuke1128

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Фото © Tambako The Jaguar

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Фото © Mixiship

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