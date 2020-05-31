Отец не знал, чем удивить своего 3-летнего всезнайку, и нашёл на Reddit 7 выносящих мозг фактов

Ламантины пускают газы, чтобы уйти поглубже в воду. Это как воздух из шарика спустить — тот же принцип
Выдры спят, держась за лапы, чтобы их во сне не смыло в разные стороны
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Роющие тарантулы часто живут в мире с крошечными лягушками. Те поедают вредителей, которые слишком малы для пауков, а пауки защищают лягушек. Если сравнивать с людьми, то тарантулы заводят лягушек, как мы заводим котов
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У кошек бывает аллергия на людей
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Если поднять кенгуру хвост, то он не сможет прыгать (и будет не очень счастлив по этому поводу)
Фото © Tambako The Jaguar
Скорпионы могут задерживать дыхание на шесть дней
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Если побрить тигра, то окажется, что полосатая у него не шерсть, а кожа
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WOW-news
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