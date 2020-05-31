Отец не знал, чем удивить своего 3-летнего всезнайку, и нашёл на Reddit 7 выносящих мозг фактов

Ламантины пускают газы, чтобы уйти поглубже в воду. Это как воздух из шарика спустить — тот же принцип

Выдры спят, держась за лапы, чтобы их во сне не смыло в разные стороны

Фото © Seabagsmaine

Роющие тарантулы часто живут в мире с крошечными лягушками. Те поедают вредителей, которые слишком малы для пауков, а пауки защищают лягушек. Если сравнивать с людьми, то тарантулы заводят лягушек, как мы заводим котов

У кошек бывает аллергия на людей

Фото © Instagram / mugisuke1128

Если поднять кенгуру хвост, то он не сможет прыгать (и будет не очень счастлив по этому поводу)

Фото © Tambako The Jaguar

Скорпионы могут задерживать дыхание на шесть дней

Если побрить тигра, то окажется, что полосатая у него не шерсть, а кожа