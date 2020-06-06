Мама отвернулась всего на пару минут, но дочь успела найти перманентный гель и сделать непоправимое

Такое случается и с самыми внимательными родителями — стоит отвернуться на секунду, и чадо уже залезло куда не нужно, сея по пути хаос и разрушения. Именно это и случилось с Чар Оффли из Уилтшира, Великобритания. Она отвлеклась на мгновение, а когда вернулась в комнату — не поверила своим глазам. Её двухлетняя дочь Ава была вся измазана в чём-то чёрном, как и ковёр с мебелью. И только заметив открытую косметичку, Чар всё поняла.

Фото © Facebook / Char Offley

Смертью храбрых пал её перманентный гель для бровей от Anastasia Beverly Hills, который пришёл только накануне. Мама попыталась оттереть с Авы тинт всеми средствами для снятия макияжа, но результат был средним. Чистящей химией и упорным трудом Чар удалось привести в приличный вид кресло, но ковёр был безвозвратно испорчен. С этими фото девушка обратилась к пользователям "Фейсбука", попросив совет, как ей поступить.

Фото © Facebook / Char Offley

Кто-нибудь может посоветовать средство, которое спасло бы мою дочь, а ещё ковер и мебель от водостойкого тинта для бровей? Не волнуйтесь, я на неё не сержусь, скорее, недовольна тем, что этот тинт я ждала 13 дней, а попробовать не вышло Чар Оффли

Фото © Facebook / Char Offley

Пользователи "Фейсбука" действительно смогли подсказать несколько действенных средств, которыми Аву удалось оттереть до конца. Но добрая половина участников обсуждения просто потешалась над ситуацией, не в силах сдержать смех. Хотя и сама Чар не раз пошутила по этому поводу, пишет The Sun.

Это шикарный отзыв на гель для бровей от Anastasia Beverly Hills, прекрасно показывает стойкость и сопротивление воде Чар Оффли

Боже мой, простите, понимаю, что не должен смеяться, но вы только поглядите на её расстроенную мордашку. У меня для вас нет совета, разве что сохраните эти фото до её вечеринки по поводу совершеннолетия Пользователь "Фейсбука"