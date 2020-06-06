Мама отвернулась всего на пару минут, но дочь успела найти перманентный гель и сделать непоправимое

Такое случается и с самыми внимательными родителями — стоит отвернуться на секунду, и чадо уже залезло куда не нужно, сея по пути хаос и разрушения. Именно это и случилось с Чар Оффли из Уилтшира, Великобритания. Она отвлеклась на мгновение, а когда вернулась в комнату — не поверила своим глазам. Её двухлетняя дочь Ава была вся измазана в чём-то чёрном, как и ковёр с мебелью. И только заметив открытую косметичку, Чар всё поняла.
Смертью храбрых пал её перманентный гель для бровей от Anastasia Beverly Hills, который пришёл только накануне. Мама попыталась оттереть с Авы тинт всеми средствами для снятия макияжа, но результат был средним. Чистящей химией и упорным трудом Чар удалось привести в приличный вид кресло, но ковёр был безвозвратно испорчен. С этими фото девушка обратилась к пользователям "Фейсбука", попросив совет, как ей поступить.
Кто-нибудь может посоветовать средство, которое спасло бы мою дочь, а ещё ковер и мебель от водостойкого тинта для бровей? Не волнуйтесь, я на неё не сержусь, скорее, недовольна тем, что этот тинт я ждала 13 дней, а попробовать не вышло
Чар Оффли
Пользователи "Фейсбука" действительно смогли подсказать несколько действенных средств, которыми Аву удалось оттереть до конца. Но добрая половина участников обсуждения просто потешалась над ситуацией, не в силах сдержать смех. Хотя и сама Чар не раз пошутила по этому поводу, пишет The Sun.
Это шикарный отзыв на гель для бровей от Anastasia Beverly Hills, прекрасно показывает стойкость и сопротивление воде
Чар Оффли
Боже мой, простите, понимаю, что не должен смеяться, но вы только поглядите на её расстроенную мордашку. У меня для вас нет совета, разве что сохраните эти фото до её вечеринки по поводу совершеннолетия
Пользователь "Фейсбука"
Ну вы теперь хотя бы знаете, что ваши брови держались бы вечность, если бы эта маленькая дива оставила бы вам хоть немного тинта
Пользователь "Фейсбука"
WOW-funny
Мама отвернулась всего на пару минут, но дочь успела найти перманентный гель и сделать непоправимое
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