Таких технологий просто нет. Врач и робототехник объяснили абсурдность теории о чипировании

Глупости и грязные выдумки — так охарактеризовал распространившийся в Интернете миф о чипировании людей вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По мнению эксперта, данная конспирологическая теория была придумана с одной лишь целью — вызвать у людей недоверие к процедуре вакцинации.

— Это глупости, грязные выдумки, направленные против вакцинации. Представьте президента, который это допустит [чипирование населения], и потом об этом узнают. Сколько он продержится на посту? Читали Пушкина? Кто хочет получить "русский бунт"? — заявил порталу Ura.ru Анатолий Альтштейн, опровергнув также и слухи об опасности вакцины против коронавируса.

По теме чипирования с врачом полностью солидарен и исполнительный директор НПО "Андроидная техника", разработчик робота "Фёдора" Евгений Дудоров. Специалист отмечает, что современные технологии не позволяют создать настолько маленький чип, который мог бы автономно на протяжении долгого времени работать в организме человека.

— На данный момент это невозможно. Чипу, с которого информация выдаётся хотя бы за метр или два, нужны отдельные источники питания. Он не может автономно работать в организме, — объяснил Евгений Дудоров.