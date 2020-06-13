Украина открыла границы для иностранных граждан. Но не для всех

Украина сняла запрет на въезд иностранных граждан, однако теперь, для того чтобы попасть на территорию страны, им необходимо иметь при себе специальный страховой полис, сообщает украинская Госпогранслужба.

— Постановлением Кабинета министров Украины... предусмотрено, что для въезда в Украину иностранцам необходим соответствующий страховой полис, а для лиц, прибывающих из стран со значительным распространением коронавирусной инфекции, — пребывание в обсервации, — говорится в сообщении пограничного ведомства.

Список стран с высоким уровнем распространения коронавируса будет составляться на основе статистических данных. Такими государствами будут признаны те, в которых количество активных случаев заболевания будет превышать 40 человек на 100 тысяч населения. Перечень будет обновляться Министерством здравоохранения Украины каждые три дня.