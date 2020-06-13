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На базе "Активного гражданина" запустят бонусную программу "Миллион призов"

Акция предусматривает два миллиона различных призов номиналом от одного до четырёх тысяч баллов.

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Фото © Pixabay

На базе проекта "Активный гражданин" запустят программу "Миллион призов", которая позволит жителям столицы получить сертификаты, бонусы и скидки. Их можно будет использовать в магазинах, ресторанах и кафе, а также обменивать на различные городские поощрения.

Акция предусматривает два миллиона различных призов номиналом от одного до четырёх тысяч баллов, каждый из которых приравнивается к одному рублю. "Миллион призов" направлен на субсидирование потребительского спроса горожан и дополнительное развитие бизнеса.

Для того чтобы максимальному количеству горожан было удобно принять участие в программе, она будет проходить в дни общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию — с 25 июня по 1 июля, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Принять участие в акции смогут все проголосовавшие на избирательных участках или из дома. Организаторами программы "Миллион призов" являются Правительство Москвы и Московская торгово-промышленная палата.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Центризбирком показал, как будет проходить процесс, а СМИ опубликовали образец бюллетеня.

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