На базе "Активного гражданина" запустят бонусную программу "Миллион призов"

На базе проекта "Активный гражданин" запустят программу "Миллион призов", которая позволит жителям столицы получить сертификаты, бонусы и скидки. Их можно будет использовать в магазинах, ресторанах и кафе, а также обменивать на различные городские поощрения.

Акция предусматривает два миллиона различных призов номиналом от одного до четырёх тысяч баллов, каждый из которых приравнивается к одному рублю. "Миллион призов" направлен на субсидирование потребительского спроса горожан и дополнительное развитие бизнеса.

— Для того чтобы максимальному количеству горожан было удобно принять участие в программе, она будет проходить в дни общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию — с 25 июня по 1 июля, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Принять участие в акции смогут все проголосовавшие на избирательных участках или из дома. Организаторами программы "Миллион призов" являются Правительство Москвы и Московская торгово-промышленная палата.