Соседи по даче устроили драку со стрельбой и лопатами. Один человек убит

В Новосибирской области конфликт соседей по даче закончился стрельбой и убийством. Инцидент произошёл прошедшей ночью в СНТ "Изумруд", что в 20 километрах от столицы региона.

— По версии следствия, 13 июня 2020 года около 04 часов в СНТ "Изумруд" в посёлке Плотниково между двумя отдыхавшими компаниями возник конфликт, в ходе которого неустановленное лицо выстрелило в потерпевшего, — рассказала Лайфу старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По данным Лайфа, причиной ссоры с соседями стала банальная невнимательность. Дмитрий С. 1988 года рождения шёл на вечеринку к своим родственникам, но перепутал калитки и зашёл на праздник к другой компании. Там разбираться не стали, в результате чего завязалась драка. На шум прибежали родные потерпевшего и попытались увести его оттуда. Одних били лопатой по голове, других кулаками и ногами. Кто-то из отдыхавших достал травматический пистолет и выстрелил мужчине в грудь.

Как рассказали Лайфу в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице. По подозрению в убийстве задержали всю компанию из шести человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.