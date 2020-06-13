Волк в овечьей шкуре. В Петербурге появилось граффити с Навальным, оскорбившим ветерана

На одном из домов в центре Санкт-Петербурга неизвестные нарисовали граффити с изображением Алексея Навального в овечьей шкуре. Рисунок представляет собой репринт известного советского плаката 1945 года "Враг коварен — будь начеку". На нём изображен солдат, который убирает овечью шкуру. В оригинале под шкурой прячется чёрный волк, на шее которого изображена нацистская свастика. На граффити морда волка заменена фотографией Навального.

Как предположили пользователи соцсети, вероятно, таким образом авторы рисунка хотели провести параллель между нацистами-гитлеровцами, которые к концу Великой Отечественной войны попытались избежать наказания за военные преступления, и Алексеем Навальным, который недавно оскорбил ветерана ВОВ Игната Артёменко.