В Киеве опровергли причастность Байденов к взятке антикоррупционным органам Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не причастны к делу о взятке руководству украинских антикоррупционных органов за закрытие эпизода, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Такое заявление сделал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий.

— Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют, — отметил он.

Ранее детективы бюро сообщили о факте дачи взятки в размере шести миллионов долларов бывшим высокопоставленным чиновникам руководства САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Злочевский также фигурирует в деле газодобывающей компании Burisma. В совет директоров компании входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.