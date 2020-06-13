В Югре раздевалку на озере обтянули баннером с фотографиями ветеранов ВОВ — видео

В Советском районе (ХМАО) на базе отдыха у озера Мёртвое раздевалку обтянули баннером с изображением ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Автор ролика показал внутреннее убранство раздевалки, в котором отчётливо видны несколько фотографий ветеранов. Как сообщили местные власти порталу Ura.ru, участок принадлежит бизнесмену. Он нарушил предписание властей и открыл пляж во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
— Что касается баннера, то он был изготовлен в 2015 году. Однако со временем износился и был списан. УВД Советского района сейчас будет выяснять, как он оказался на этой базе отдыха, — рассказал глава Советского района Игорь Набатов.
Напомним, ранее блогер Алексей Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Сергеевичем Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он просит Прокуратуру Москвы, главу СКР Александра Бастрыкина проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов Великой Отечественной войны записали Навальному видеоответ на оскорбления.