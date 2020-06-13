В Югре раздевалку на озере обтянули баннером с фотографиями ветеранов ВОВ — видео

В Советском районе (ХМАО) на базе отдыха у озера Мёртвое раздевалку обтянули баннером с изображением ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Автор ролика показал внутреннее убранство раздевалки, в котором отчётливо видны несколько фотографий ветеранов. Как сообщили местные власти порталу Ura.ru, участок принадлежит бизнесмену. Он нарушил предписание властей и открыл пляж во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

— Что касается баннера, то он был изготовлен в 2015 году. Однако со временем износился и был списан. УВД Советского района сейчас будет выяснять, как он оказался на этой базе отдыха, — рассказал глава Советского района Игорь Набатов.