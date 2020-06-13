"90% — шлак". Пригожин резко высказался о современной российской музыке

Искусство превратилось в бизнес, а на сцену может пробиться кто угодно. Чтобы стать популярным, современным певцам не нужно образование. Так продюсер Иосиф Пригожин высказался о нынешних российских исполнителях.

— Это перестало быть профессией и стало бизнесом. Предположим, Валерия окончила академию музыки имени Гнесиных. Невозможно было без института выйти на сцену, а сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки, — рассказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Пригожина, раньше в текстах исполнителей была поэзия, сейчас же это больше незамысловатые строчки. Продюсер сравнил творчество нынешних певцов с песнями Виктора Цоя.

— Какие тексты были у Виктора Цоя — ну это невозможно просто, пророческие. Такие люди рождаются раз в поколение. Это потрясающий музыкант. Это жанр такой. Они же не про юбочки пели и любовные песни, они пели на злобу дня. А сейчас поют: "Ты меня срубила, ты меня влюбила, а я к тебе подбежал, я от тебя убежал", — сказал Пригожин.