В Барнауле ветер сорвал крышу ТЦ и швырнул в припаркованные авто — видео

В Барнауле сильный ветер сорвал крышу с торгового центра Plaza на Красноармейском проспекте. Инцидент попал в объективы камер очевидцев, которые поделились увиденным в соцсетях.

Ураган с лёгкостью поднял в воздух огромную конструкцию и опрокинул на ближайшую парковку. Крыша рухнула прямо на стоявшие там автомобили и едва не задела прохожего, который всё снял на видео. По данным Лайфа, в результате происшествия никто не пострадал.

Фото VK / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

— На месте происшествия создалась сложная дорожная обстановка в результате срыва конструкций кровли на проезжую часть. Благодаря совместным действиям служб территориальной подсистемы РСЧС вовремя были организованы мероприятия по ликвидации происшествия. Организован объезд, завершается разбор поваленных конструкций, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Накануне Лайф рассказывал, что мощный ураган прошёл в Ставропольском крае. Ветер перевернул многотонные фуры на трассе.