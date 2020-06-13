В Казани полностью потушили пожар на газораспределительной станции

Пожарные полностью потушили возгорание на газораспределительной станции в Казани. На это спасатели потратили 18 часов.
— В 16:08 мск [объявлена] полная ликвидация последствий пожара, — отметили в ведомстве.
Напомним, взрыв газа в ёмкости 100 кубических метров произошёл в здании, где находилось четыре человека. Одна из цистерн начала пропускать газ. Детонация случилась, когда начальник вышел звонить в МЧС. Один человек погиб под завалами, у двух — ожоги конечностей. Лайф публиковал видео с места пожара.
Для тушения огня было привлечено 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Для охлаждения горевшей и соседних ёмкостей с газом работало четыре лафетных ствола.