В Казани полностью потушили пожар на газораспределительной станции

Напомним, взрыв газа в ёмкости 100 кубических метров произошёл в здании, где находилось четыре человека. Одна из цистерн начала пропускать газ. Детонация случилась, когда начальник вышел звонить в МЧС. Один человек погиб под завалами, у двух — ожоги конечностей. Лайф публиковал видео с места пожара.