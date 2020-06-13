Огненный шторм. Кто будет отвечать за трагедию на газораспределительной станции в Казани

Накануне вечером на территории кустовой газораспределительной станции, обслуживаемой ООО "Газпром сжиженный газ", произошёл хлопок. Всего на ГРС находилось 24 цистерны и в каждой из них — до 200 кубометров легковоспламеняющегося сжиженного газа. Отчего произошёл хлопок, пока не известно, но газ в одной из цистерн сдетонировал, и в результате мощного взрыва рухнула стена в соседней операторной станции...

Факел горящего газа

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли из-под завалившейся стены четырёх человек. Один из них был уже мёртв, троих отправили в больницу с ожогами средней степени тяжести. Врачи борются за их жизнь. В это время горящий газ из цистерны под давлением устремился в небо — огненный факел было видно всей Казани. Пожару сразу же была присвоена четвёртая степень сложности. В борьбе с пламенем участвовало 199 пожарных и 58 единиц техники.

Пожарные должны были не допустить взрыва остальных цистерн и локализовать пламя. Струи из пожарных рукавов не добивали даже до середины огромного огненного факела. В данной ситуации лучше всего — дать газу выгореть при достаточном охлаждении соседнего оборудования, потому что при потушенном сжиженном газе начинает образовываться опасная взрывоопасная смесь. Одновременно сотрудники пытались выкачать из загоревшейся цистерны остатки сжиженного газа.

В округу до сих пор никого не пускают, в том числе и журналистов. Сотрудники МЧС аргументируют это соображением безопасности — примерно на два километра от пожара распространился сильный запах газа, поэтому можно легко получить отравление. Для нейтрализации возможных последствий в Казани был введён особый режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Этот режим не влияет на жизнедеятельность города, поэтому заголовки некоторых СМИ о введении в Казани режима ЧС не соответствуют действительности.

Кто виноват в опасном происшествии?

Пока ещё рано делать выводы о причинах взрыва на ГРС — следователи-криминалисты могут приступить к осмотру только после полной локализации пожара. Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова уже начала проверку по факту взрыва газа и пожара. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах", что является в таких случаях совершенно стандартной процедурой. В первую очередь следователи будут выяснять, как обеспечивалась система безопасности на объекте, кто и как её проверял, кто за неё отвечал. Назначена целая серия экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства аварии.

Кустовая станция, где произошли взрыв и пожар, находится в промзоне на отшибе Московского района Казани. ГРС является филиалом ООО "Газпром сжиженный газ", который, в свою очередь, входит в АО "Газпром газораспределение Дальний Восток". Согласно открытым данным, возглавляет базу некий Равиль Сиразиев, по данным базы СПАРК, основным видом деятельности кустовой базы является оптовая торговля, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

За последние восемь лет компанию "Газпром сжиженный газ" различные ведомства и службы проверяли более 90 раз. Около 30 проверок были внеплановыми. В результате 22 проверок были выявлены различные нарушения, в том числе и по линии противопожарной охраны. Например, проверяющие из МЧС обнаружили, что план гражданской обороны не согласован с органом местного самоуправления, структура и оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования не согласованы с Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан, не разработан план действий нештатного аварийно-спасательного формирования при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, нештатное аварийно-спасательное формирование не обеспечено газоанализатором и газосигнализатором для проведения разведки в заражённой аварийно химически опасными веществами зоне, персонал компании не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания, нарушены правила эксплуатации убежища, в убежище не проведена оценка технического состояния фильтров поглотителей.

Фото © ТАСС / МЧС РФ