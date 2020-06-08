Учёные: Май на планете стал самым тёплым в истории наблюдений

Прошедший май оказался рекордно тёплым для Сибири, сообщает Служба климатического мониторинга Европейского союза. По опубликованным данным, температура воздуха в регионе оказалась в среднем на 10 градусов Цельсия выше, чем была в это время года десять лет назад и ранее.

Специалисты сравнили нынешнюю погоду в Сибири с той, что фиксировали с 1981 по 2010 год. Они назвали прошедшую весну в низовьях Оби и Енисея "очень аномальной". Отмечается, что из-за повышения температур слишком рано начал таять речной лёд.

Климатологи выявили потепление не только в Сибири, но и в некоторых частях Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Антарктиды. В глобальном масштабе май 2020 года оказался самым тёплым в истории наблюдений.

Стоит упомянуть, что потепление в северных регионах планеты вызывает особое беспокойство учёных. По их расчётам, в вечной мерзлоте хранится около 1,5 триллиона тонн парниковых газов, а это в десятки раз больше годовых объёмов вредных выбросов в атмосферу.