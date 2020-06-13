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В Сети придумали простой трюк, который позволяет смотреть YouTube без рекламы

Для этого нужно всего лишь добавить один-единственный символ к адресу видеозаписи.

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Пользователь соцсети Reddit нашёл простой способ бесплатно смотреть ролики на "Ютубе" без рекламы. Чтобы воспользоваться этим трюком, никакие расширения-блокировщики в браузере устанавливать не нужно. Не требуется также оформлять подписку.

Всё, что вам нужно сделать, это добавить точку после .com в URL-адресе видео, — поделился юзер лайфхаком.

Это будет выглядеть так:

С рекламой — https://www.youtube.com/watch?v=d31w41w9qk0

Без рекламы — https://www.youtube.com./watch?v=d31w41w9qk0

С помощью этого трюка можно избавиться от назойливых рекламных вставок, прерывающих ролик, и на компьютере, и в телефоне. При этом данный лайфхак работает даже на некоторых платных сайтах.

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