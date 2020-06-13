В Сети придумали простой трюк, который позволяет смотреть YouTube без рекламы

Пользователь соцсети Reddit нашёл простой способ бесплатно смотреть ролики на "Ютубе" без рекламы. Чтобы воспользоваться этим трюком, никакие расширения-блокировщики в браузере устанавливать не нужно. Не требуется также оформлять подписку.
— Всё, что вам нужно сделать, это добавить точку после .com в URL-адресе видео, — поделился юзер лайфхаком.
Это будет выглядеть так:
С рекламой — https://www.youtube.com/watch?v=d31w41w9qk0
Без рекламы — https://www.youtube.com./watch?v=d31w41w9qk0
С помощью этого трюка можно избавиться от назойливых рекламных вставок, прерывающих ролик, и на компьютере, и в телефоне. При этом данный лайфхак работает даже на некоторых платных сайтах.