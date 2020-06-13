Серийного маньяка-сантехника из Подмосковья арестовали на два месяца

Каширский городской суд арестовал на два месяца 53-летнего Андрея Ежова по подозрению в серии убийств и изнасилований, совершённых с 2013 по 2020 год. Об этом сообщили Лайфу в ГСУ СК России по Московской области.

— В отношении 53-летнего жителя г. Каширы, подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнил собеседник Лайфа.