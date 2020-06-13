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Столкновение и пожар. В Подмосковье произошло массовое ДТП с грузовиками — видео

После столкновения один из автомобилей загорелся.

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Видео © LIFE

В Московской области в результате столкновения двух фур Scania, КамАЗа и легкового автомобиля пострадали два человека. Массовое ДТП произошло на 313-м километре трассы А108 в районе посёлка Ивановское.

Фото © LIFE

В результате ДТП одна из грузовых машин загорелась, есть двое пострадавших, они госпитализированы с телесными повреждениями, — сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Фото © LIFE

По словам источника, при ДТП пострадали два водителя. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Мосфильмовской улице в Москве полицейский на мотоцикле въехал в машину такси на огромной скорости. Лайф публиковал видео с камер наблюдения.

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