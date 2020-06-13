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В Тульской области из-за грозы и сильного ветра без света остались сотни домов

Сейчас в населённых пунктах работают аварийно-восстановительные бригады.

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Фото © Соцсети

В Тульской области из-за непогоды электроснабжения лишились около 600 домов, в том числе многоэтажные. Сильный ветер и гроза повалили десятки деревьев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Поступила информация о частичном отключении электроснабжения в двух муниципальных образованиях (в девяти населённых пунктах муниципального образования Алексинский район и частично — в одном населённом пункте городского округа Тула). В зону отключения попало более 600 домов различной этажности, — отметили в ведомстве.

Фото © Соцсети

На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады. Синоптики предупреждают, что непогода сохранится в регионе до завтра.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве за дождливую ночь с грозой выпало почти 30% месячной нормы осадков.

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