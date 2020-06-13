Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до десяти. Задело целый квартал

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Число погибших в результате мощнейшего взрыва бензовоза в Китае достигло десяти человек. Ещё 117 пострадали, сообщает издание Global Times. Момент взрыва снял один из очевидцев, находившийся в ближайшем здании.

Взрыв произошёл в 16:40 по местному времени (11:40 по мск). Взрывная волна повредила часть зданий, стоящих вдоль шоссе, в уцелевших домах выбило окна.

Just in on Weibo - scenes showing the chaos after a tank truck explosion in Wenling, Zhejiang. pic.twitter.com/GHQvDx6eSz — Manya Koetse (@manyapan) June 13, 2020