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Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до десяти. Задело целый квартал

По предварительным данным, причиной ЧП стала автомобильная авария.

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Видео © Twitter / MissiePeng

Число погибших в результате мощнейшего взрыва бензовоза в Китае достигло десяти человек. Ещё 117 пострадали, сообщает издание Global Times. Момент взрыва снял один из очевидцев, находившийся в ближайшем здании.

Взрыв произошёл в 16:40 по местному времени (11:40 по мск). Взрывная волна повредила часть зданий, стоящих вдоль шоссе, в уцелевших домах выбило окна.

Напомним, по предварительным данным, причиной происшествия стало ДТП на дороге. Момент столкновения танкера с другими автомобилями попал на видео.

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