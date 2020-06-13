Придётся подождать. Премьеры новой "Матрицы" и других самых ожидаемых фильмов отложили

Американская киностудия Warner Bros., обладающая правами на целый ряд самых ожидаемых фильмов, перенесла их премьеры из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первой из таких картин должна была стать работа режиссёра Кристофера Нолана "Довод". Как сообщает портал THR, фильм выйдет на две недели позже — не 17 июля, а 31-го. Также уже во второй раз переносится дата премьеры второй части "Чудо-женщины" — с 14 августа на 2 октября.

Тяжелее всего ожидание до премьеры будет пережить фанатам трилогии "Матрица". Четвёртую часть культового блокбастера передвинули почти на год — с 21 мая 2021 года на 1 апреля 2022 года. Виноват в этом также коронавирус. Из-за пандемии съёмки в Берлине пришлось приостановить.

Но место премьеры "Матрицы" 21 мая 2021 года пустовать не будет, вместо неё в кинотеатрах представят новый фильм из вселенной монстров Legendary "Годзилла против Конга", который ранее должен был выйти на экраны 20 ноября этого года.