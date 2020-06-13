Не более 10 фильмов. Изменены условия награждения "Оскаром" в номинации "Лучший фильм"

Американская киноакадемия внесла новые поправки в устав организации, касающиеся условий награждений "Оскаром". В частности, с 2022 года претендовать на золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм" смогут только десять картин. Ранее это число варьировалось каждый год. Но правила допуска к номинации киноакадемия оставила без изменений.

Другим нововведением стало расширение функций специальной стриминг-платформы Academy Screening Rooм. Данный сервис предназначен для академиков гильдии, благодаря ему они в течение года смогут в режиме удалённого доступа ознакомиться со всеми заявленными на конкурс фильмами.

Также киноакадемия в сотрудничестве с гильдией продюсеров намерена в будущем создать свод правил, направленных на увеличение числа людей, влияющих на награждения.