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На востоке Афганистана погибло не менее восьми человек при атаке боевиков

Ответственность не взяла ещё ни одна из действующих группировок.

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Фото © Pixabay

На востоке Афганистана в провинции Хост произошло вооружённое нападение, в результате которого погибло по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местную полицию.

Нападение произошло в пятницу вечером в округе Алишер недалеко от клиники. Среди погибших и бывший кандидат в депутаты парламента, член Партии исламского единства Афганистана Абдул Ихляс.

Ни одна из действующих в стране группировок ещё не взяла на себя ответственность за атаку. В последнее время в стране активизировалась террористическая группировка ИГИЛ*.<br/>

Ранее Лайф сообщал, что более 20 полицейских и военнослужащих афганской армии погибли в результате атак, которые совершили участники движения "Талибан"* в северной провинции Кундуз.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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