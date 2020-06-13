"Никому в жизни не желаю!" Кокорин увидел в колонии ужасные вещи, но уроков не вынес

Известный футболист Александр Кокорин признался, что месяцы тюрьмы его ничему не научили. Форвард "Зенита" провёл за решёткой почти год из-за избиения сотрудника Минпромторга и водителя телеведущей в центре Москвы в октябре 2018 года.
— Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила? Точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, — любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них. Я прикоснулся и увидел, как это всё выглядит. Это ужасно — никому в жизни не желаю, — сказал он в эфире ютуб-канала Александра Алиева "Кент".
Нападающий уверен, что тюрьма не может чему-то научить. Однако за время нахождения за решёткой футболист понял, насколько сильно скучает по любимому делу. Кокорин говорит также, что осознал, как жизнь может полностью измениться всего за секунду.
Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий в октябре 2018 года были арестованы за две драки. В мае 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам тюрьмы, братья Кокорины — к году и шести месяцам. В сентябре Кокорины и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили двумя месяцами позже.