"Никому в жизни не желаю!" Кокорин увидел в колонии ужасные вещи, но уроков не вынес

Известный футболист Александр Кокорин признался, что месяцы тюрьмы его ничему не научили. Форвард "Зенита" провёл за решёткой почти год из-за избиения сотрудника Минпромторга и водителя телеведущей в центре Москвы в октябре 2018 года.

— Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила? Точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, — любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них. Я прикоснулся и увидел, как это всё выглядит. Это ужасно — никому в жизни не желаю, — сказал он в эфире ютуб-канала Александра Алиева "Кент".

Нападающий уверен, что тюрьма не может чему-то научить. Однако за время нахождения за решёткой футболист понял, насколько сильно скучает по любимому делу. Кокорин говорит также, что осознал, как жизнь может полностью измениться всего за секунду.