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В мае в России сократилось число преступлений

В том числе меньше их стали совершать иностранцы.

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Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Несмотря на пандемию и период нерабочих дней, за последний месяц весны в России общее число преступлений сократилось на 5,6%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России. Почти на 11% реже полицейские стали фиксировать правонарушения со стороны мигрантов.

Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад, — говорится в сообщении ведомства.

Среди преступлений, совершённых мигрантами, реже всего стали происходить убийства. В мае их число снизилось на 20%. Количество разбоев сократилось на 12,7%, а грабежей — на 2,9%. Кроме того, в МВД рассказали о преступлениях, связанных с распространением фейковой информации. По словам пресс-службы ведомства, таких нарушений в мае было зафиксировано всего 12.

А в прошлом месяце МВД России отчиталось о снижении числа преступлений в семейной сфере.

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