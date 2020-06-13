В мае в России сократилось число преступлений

Несмотря на пандемию и период нерабочих дней, за последний месяц весны в России общее число преступлений сократилось на 5,6%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России. Почти на 11% реже полицейские стали фиксировать правонарушения со стороны мигрантов.

— Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад, — говорится в сообщении ведомства.

Среди преступлений, совершённых мигрантами, реже всего стали происходить убийства. В мае их число снизилось на 20%. Количество разбоев сократилось на 12,7%, а грабежей — на 2,9%. Кроме того, в МВД рассказали о преступлениях, связанных с распространением фейковой информации. По словам пресс-службы ведомства, таких нарушений в мае было зафиксировано всего 12.