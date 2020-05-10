В МВД рассказали о сокращении количества преступлений в семейной сфере

В России не наблюдается роста числа преступлений в семейной сфере, в том числе и во время режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Так, число преступлений в семейной сфере за первый квартал 2020 года сократилось на 13% в сравнении с прошлым годом. Любопытно, но сильнейшее падение удалось зафиксировать в апреле, когда в России ввели режим самоизоляции. Число преступлений за месяц в сравнении с апрелем прошлого года сократилось на 23,4%.