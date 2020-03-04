По меньшей мере 20 силовиков США были убиты талибами в Афганистане

Более 20 полицейских и военнослужащих афганской армии погибли в результате атак, которые совершили участники движения "Талибан"* в северной провинции Кундуз. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, талибы напали на два контрольно-пропускных пункта неподалёку от города Кундуз. В результате столкновений было убито 18 солдат афганской армии и трое полицейских. Ещё 10 военных талибы взяли в плен в округе Имам Шахиб возле границы с Таджикистаном.

Информация о потерях со стороны боевиков не уточняется.

Тем временем Вооружённые силы США в Исламской Республике заявили, что нанесли авиаудар по боевикам "Талибана" в провинции Гильменд. Как пояснили в военной организации, это было сделано в целях обороны.

Данное решение, принятое американской стороной, уже прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ, уточняет агентство. По мнению директора второго Департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, авиаудар нарушает соглашение Вашингтона и движения "Талибан", который, в свою очередь, обязательствами по мирному договору не пренебрёг.

Ранее Лайф сообщал, что представители террористической группировки "Талибан"* и руководство США пришли к мирному соглашению. Оно подразумевало снижение уровня насилия на всей территории Афганистана и соблюдение режима прекращения огня. После этого Трамп сообщил о незамедлительном начале вывода войск из Афганистана.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.