Вручение "Оскара" в 2021 году могут перенести из-за коронавируса

Американская академия кинематографических искусств и наук может перенести 93-ю церемонию вручения премии "Оскар" в 2021 году из-за коронавируса. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.

Но окончательное решение ещё не принято. О новых датах проведения мероприятия тоже не сообщается. Сейчас трансляция церемонии вручения "Оскара" запланирована на 28 февраля следующего года, её покажет телекомпания ABC.

Напомним, ранее организаторы 93-й премии "Оскар", вручаемой Американской академией кинематографических искусств, впервые в истории решили допустить к участию ленты, показанные лишь онлайн, а не в кинотеатрах.