"Полезная" манка и мочёная гречка. Врач развеял популярные мифы о кашах

Для многих детей в нашей стране поедание манной каши превращается в пытку, потому что родители зачастую заставляют своих чад есть это блюдо из уверенности в его пользе. А приверженцы здорового образа жизни мучают сами себя, питаясь мочёной гречкой и устраивая разгрузочные дни на пустом рисе. Так ли полезны эти ритуалы, рассказал гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

— Манка, если это не манна небесная, — один из самых мифологизированных и вредных продуктов на нашей кухне. Это некая полумука из мягких сортов пшеницы, которая во времена, когда ещё не было смесей для лечебного питания, идеально подходила тяжёлым больным. Её давали в жидком виде с маслицем, — объяснил он газете "Аргументы и факты".

По словам врача, она идеальна для набора веса. Чтобы увеличить калорийность ещё больше, в кашу нужно добавить масло, сахар или варенье. Если вам не нужны лишние десять сантиметров на талии, с этим продуктом следует быть поосторожней.

Что же касается замоченной в холодной воде гречки, то Парамонов поспешил предупредить о напрасности таких мучений. Главная ценность этой крупы — это пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на перечисленные показатели не влияет. Поэтому гастроэнтеролог советует готовить гречку привычным способом и получать удовольствие от приёма пищи.

Рис врач назвал одним из бесполезных продуктов. В нём мало клетчатки, и он почти сразу превращается в глюкозу, а миф о "чистке кишечника" не имеет никакого научного подтверждения. Кроме того, он призвал не налегать на плов из риса — он невероятно калорийный с пиками глюкозы и инсулина после еды. Для похудения, по словам Парамонова, больше подойдёт булгур.

Гастроэнтеролог также рассказал, что каши быстрого приготовления не так страшны. Для них зёрна расплющиваются прессом, нагреваются паром и "не делают ничего неприличного". Быстрое приготовление после такой обработки вполне естественно. Однако есть подвох. В пакетах может быть слишком много ароматизаторов и усилителей вкуса, орехов и сухофруктов. Поэтому следует читать внимательно состав.