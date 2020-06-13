Расправился со старушкой. Сантехник-маньяк раскрыл на допросе жуткие детали убийства — видео

Серийный маньяк-убийца из подмосковной Каширы раскрыл на допросе страшные подробности своего последнего преступления — расправы над 88-летней старушкой. Воспоминания о совершённом убийстве особых эмоций у Андрея Ежова не вызывают, он говорит спокойным, кротким голосом.

На кадрах он сознаётся в совершении "многочисленных убийств и изнасилований женщин на протяжении последних десяти лет". Далее Ежов рассказывает детали убийства бабушки. Оказалось, что у беззащитной старушки не было никаких шансов противостоять преступнику — она в момент нападения просто спала.

— Окно было разбито, сверху заклеено скотчем. Я отклеил скотч, выставил половинки стекла, проник внутрь и пошёл в ту комнату. Подошёл к бабушке, рукой взял за горло и начал душить, — говорит Ежов и показывает на опустевшую кровать.

При этом мужчина зачем-то вынес телевизор из дома и оставил в саду. После убийства он выбросил сберкнижки в траву и пошёл домой.