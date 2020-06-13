Россиянам объяснили, как выбирать отпугивающие насекомых средства

Длительность эффекта средств, которые отпугивают клещей, комаров, мокрецов, мошек и других досаждающих людям насекомых, зависит от многих факторов. Например, от защитных свойств самого средства, индивидуальных особенностей и физической нагрузки людей при применении, а также агрессивности самих насекомых. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пояснения Роспотребнадзора.

При выборе репеллента нужно учитывать местность, в которую отправляется человек. Если там будет много насекомых и в планах носить лёгкую одежду, стоит купить сильное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА. На коже он должен держаться более четырёх часов, на одежде — до 20 суток.

Если же количество насекомых небольшое, а одежда способна защитить от укусов, то подойдут средства в виде крема, салфеток или спрея с низким содержанием ДЭТА (<10%). Что касается защищающих от насекомых браслетов и наклеек, то они могут оберегать от комаров лишь при их низкой численности.