Растрата $1 млн. На экс-главу ФИФА Блаттера завели новое дело

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал фигурантом очередного расследования со стороны швейцарской прокуратуры. Его подозревают в незаконной растрате средств из футбольных фондов. Сумма ущерба, по мнению следователей, может превышать один миллион долларов.

Как сообщает агентство Associated Press, прокуроров заинтересовал кредит, который в 2010 году Блаттер от лица ФИФА предоставил Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго (TTFA). Заём был беспроцентным и необеспеченным. А когда TTFA ожидаемо не смогла вернуть средства, платёж ФИФА был списан в качестве подарка.

Уточняется, что фигурантами дела стали также ещё два бывших чиновника федерации, которые работали под руководство Блаттера — генеральный секретарь Жером Вальке и финансовый директор Маркус Каттнер.

Отметим, 84-летний швейцарец Йозеф Блаттер — восьмой президент Международной федерации футбола. Он занимал эту должность в 1998–2015 годах. Блаттер покинул пост в июне 2015-го в связи с коррупционным скандалом и отстранением на восемь лет за незаконный перевод 2 000 000 швейцарских франков главе Союза европейских футбольных ассоциаций Мишелю Платини. Впоследствии срок его дисквалификации сократили до шести лет.