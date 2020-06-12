"Лицемерные обещания без действия". В КНДР заявили, что встреча Ким Чен Ына и Трампа обернулась отчаянием спустя два года

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон подвёл итоги отношений между Северной Кореей и США во вторую годовщину исторического саммита, на котором лидеры стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали декларацию о денуклеаризации. Он отметил, что ситуация ухудшается, поскольку оппоненты не предпринимают никаких действий для её нормализации. Заявление политика приводит ЦТАК.
— Надежды на улучшение отношений КНДР и США, которые витали в воздухе два года назад и привлекали всеобщее внимание, вернулись к безнадёжности, характеризующейся нарастающим ухудшением, — цитирует главу северокорейского МИД ЦТАК.
Дипломат отметил, что желание положить конец враждебным отношениям со стороны КНДР остаётся неизменным, однако Соединённые Штаты занимают иную позицию.
По словам министра, Пхеньян предпринял несколько шагов для нормализации ситуации, среди которых демонтаж северокорейского ядерного полигона, репатриация останков американцев и отправка на родину заложников. Вместе с тем, добавил он, США не сделали никаких шагов в сторону консенсуса и не признали усилий страны по денуклеаризации и мирному урегулированию. Более того, Вашингтон спонсирует Южную Корею и представляет опасность для КНДР.
Ли Сон Гвон подчеркнул, что "нет ничего более лицемерного, чем обещания без действия". Высшее руководство Северной Кореи, по его словам, будет и далее укреплять потенциал страны по ядерному сдерживанию — в соответствии с внутренними и внешними обстоятельствами и для устранения долгосрочных угроз со стороны Соединённых Штатов.
Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в Сингапуре в 2018 году. Её результатом стала общая декларация о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Северной Кореи и Америки. В 2019 году лидеры встретились в Ханое, чтобы обсудить очередные шаги по ядерному разоружению, однако досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе. В КНДР казнили спецпредставителя по США после провала переговоров. В январе 2020 года замглавы МИД КНДР рассказал журналистам о том, что сложившиеся хорошие личные отношения Трампа и Ким Чен Ына не смогут вернуть страны за стол переговоров.