Оксфордский словарь решил расширить понятие слова "расизм"

Оксфордский словарь английского языка уточнит и расширит понятие "расизм" на фоне протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила представитель издательства Оксфордского университета Элла Персиваль.

Она отметила, что коллектив издателей готовит статьи, определяющие, что такое "структурный расизм" и "систематический расизм". Термин должен стать более точным и полным несмотря на то, что уже был пересмотрен в 2019 году.