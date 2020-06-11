Россия в ОБСЕ заявила об опасных экспериментах в американских биолабораториях в Грузии и на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва выражает озабоченность из-за биолабораторий двойного назначения США на территории Украины и Грузии.
— Последние годы мы регулярно ставили вопрос об иностранной военно-биологической активности в Грузии, прежде всего на базе Центра им. Р. Лугара в посёлке Алексеевка под Тбилиси. Свыше десяти схожих по назначению объектов действуют и на территории Украины, — цитирует Лукашевича ТАСС.
Дипломат отметил, что под видом борьбы с инфекционными заболеваниями в лабораториях проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок.
Кроме того, существуют опасения, что в этих лабораториях проводятся испытания "сомнительных препаратов" на людях, а также собирается человеческий биоматериал для "неких исследовательских целей".
По мнению российской стороны, США тем самым не выполняют обязательства в области биотехнологий, зафиксированные в Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). А вместо внятных объяснений Вашингтон твердит лишь о "сугубо гуманной подоплёке".
— Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле "варится" в американских биолабораториях, — уточнил Лукашевич.
Ранее депутат Рады обвинил власти Украины во лжи об американских лабораториях в стране.