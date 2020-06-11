В Минздраве заявили о возможности плавающего режима карантина

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о возможности чередования карантина и его отмены, если ситуация по коронавирусу в России будет ухудшаться.

— Могут использоваться разные режимы. Жёсткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, — заявил министр в эфире телеканала "Россия-1", уточнив, что речь идёт о введении мер на выходные дни.

Он отметил, что такой формат борьбы с эпидемией может использоваться в России.

Также Мурашко посоветовал россиянам пока что не ходить в гости. По его словам, существует риск занести вирус в квартиру человеку (в том числе на одежде или каких-либо предметах), который ещё не переболел CoViD-19. Министр здравоохранения добавил, что у людей с иммунитетом есть защитные силы, чтобы победить инфекцию при повторном контакте.