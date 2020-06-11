"Очень тяжело пришлось". Воробьёв поблагодарил медиков больницы Воскресенска за борьбу на передовой CoViD-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с персоналом и главврачом больницы № 2 города Воскресенска и поблагодарил их за тяжёлый труд на передовой борьбы с коронавирусом.

— Здесь в самый пик пандемии врачи спасали жизни. Было развёрнуто 200 коек. Сегодня ещё раз слова благодарности хотел сказать вам — каждому персонально. Инфекционной больнице очень тяжело пришлось, — цитирует пресс-служба главу региона.

Воробьёв отметил, что сначала пациентов везли в Воскресенск, а потом уже и в другие подмосковные города. Принимать больных начали с 20 марта сразу большим потоком. Некоторые врачи прибыли из больницы № 1 и переучивались уже на месте. В мае в медучреждение поступил современный реанимобиль, оснащённый аппаратом ИВЛ, ещё 14 приборов были переданы в палаты.

Сейчас постепенно клиника возвращается к нормальной работе. Одно инфекционное отделение уже освобождено от заражённых CoViD-19, после дезинфекции оно начнёт плановый приём. Также будет доступна запись к врачам узких направлений, но по новым правилам санитарной безопасности.

На сегодняшний день в "красной зоне" продолжают работу девять докторов, пациентов с коронавирусом принимает основное отделение на 48 коек. Медиков поселили в оздоровительном лагере и обеспечили питанием. Сотрудники ежедневно проводят консилиумы для более качественного лечения. Воробьёв подчеркнул, что коронавирус по-прежнему опасен и расслабляться рано, несмотря на снятие ограничений.

— Когда стояла очередь скорых, ещё основное количество коек не было открыто, как сейчас. По 10–15 машин было. Сбивались с ног, чтобы всех этих пациентов спасти, — отметил главврач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман.