"Нашествия" не будет. Фестиваль в Тверской области в этом году отменён из-за пандемии CoViD-19

Фестиваль "Нашествие", который традиционно проходит в Тверской области, в этом году отменяется из-за пандемии коронавируса, об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя.

— При всём уважении к организаторам "Нашествия" и популярности этого фестиваля, но исходя из предписаний Роспотребнадзора и всё-таки сохраняющейся опасности в этом году "Нашествие" проводиться не будет, — сказал он в эфире телеканала "Россия-24 — Тверь".

Ранее продюсер культового мероприятия Алан Маршалл на международном музыкальном форуме Colisium сообщил, что фестиваль состоится с 24 по 26 июля, зрителей обеспечат санитайзерами и масками, однако социальную дистанцию сохранить вряд ли удастся. Он добавил, что остаётся на связи с Роспотребнадзором и Министерством культуры Тверской области, но "вопросов больше, чем ответов".

Однако сегодня организаторы опубликовали на сайте фестиваля сообщение о переносе "Нашествия" на июль 2021 года. Они попросили зрителей сохранить купленные билеты, чтобы попасть на мероприятие в следующем году.