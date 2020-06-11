В МИД РФ увидели попытки следствия по делу MH17 отвести подозрения от Украины

Следствие по делу о крушении рейса MH17 пытается отвести подозрения от Украины. Об этом сегодня заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что нидерландский прокурор заявил: ПВО Украины в день катастрофы в районе крушения не работали.

— Однако всему миру известны материалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развёрнутых в зоне так называемой АТО "Буков" в боевом состоянии, а само обвинение прямо указывает, что ЗРК "Бук" Вооружённых сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии, — сообщила Захарова на сегодняшнем брифинге.

Она отметила, что следствие не придаёт значение тому, что Киев не закрыл воздушное пространство в зоне боевых действий. Кроме того, по её словам, доказательная база по целому эпизоду расследования была подготовлена на основе данных Службы безопасности Украины, которая в данном случае может являться заинтересованной стороной.

Смутили Захарову и выводы о ракете, которая поразила "боинг". По её словам, осколки снаряда были найдены "при сомнительных обстоятельствах" и в гораздо меньшем количестве, чем оставляют после поражения цели ракеты данного типа.

Дипломат добавила, что, по мнению прокуроров, представленные российской стороной материалы, доказывающие украинское происхождение снаряда, "подверглись манипуляции и подгонке". Однако при этом от приглашения посетить Россию и убедиться в подлинности доказательств они отказались.