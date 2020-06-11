Торговые центры в Подмосковье возобновят работу с 25 июня

В Московской области с 25 июня открываются торгово-развлекательные центры, а также возобновляют свою работу предприятия торговли и сферы услуг без ограничений по площади. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, опубликованного на сайте правительства региона.

— С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ, фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров, — отмечается в телеграм-канале главы Подмосковья.

Услуги каршеринга и такси станут доступны без ограничений с 15 июня. Кроме того, в этот день возобновляется работа автошкол и фотоателье, а также социальных карт для поездок на транспорте.

Также с понедельника разрешено проводить репетиции в театрах и цирках, но они должны проходить без зрителей.