Глава Подмосковья допустил дальнейшее снятие ограничений в конце недели

В Московской области решение о дальнейшем смягчении ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, может быть принято уже к концу недели. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

— Мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача — внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить. Как только будет первая возможность, — сказал он на заседании правительства области.