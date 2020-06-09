В Москве снова заработали все виды проездных

В Москве в связи с отменой режима самоизоляции и пропусков возобновили работу все виды проездных, но пока всё ещё нельзя купить билеты у водителей наземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба соответствующего столичного департамента.
— Проездные можно продлить в любой удобный день, поэтому, если вам не обязательно пользоваться транспортом в ближайшие дни, можете продлить проездной позже. У водителей в наземном транспорте (Мосгортранс и автобусы по госконтракту) по-прежнему билеты продаваться не будут, — говорится в сообщении.
Отмечается, что оформить продление действия проездного билета можно с 12 июня, но при условии, что с 30 марта по 9 июня по нему было совершено не более 22 поездок. Эту услугу предоставляют в кассах метро и киосках Мосгортранса.
Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с сегодняшнего дня, 9 июня, в столице отменяют самоизоляцию, пропуска и прогулки по графику. Также с этого же числа снова начинают работать салоны красоты и парикмахерские. Подробнее о снятии ограничений можно узнать тут.