Российские учёные сделали прогноз об окончании эпидемии CoViD-19 в РФ

Учёные Российского химико-технологического университета имени Менделеева спрогнозировали сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Специалисты составили математическую модель, проанализировав ситуацию с распространением CoViD-19 в Японии, США и Швеции на основе новых статистических данных. Такой же график был составлен и для РФ.

— Таким образом, математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля ~ 524 000 человек. Но думаем, что в связи со снятием ограничений в России появятся новые короткие волны, которые могут увеличить число инфицированных CoViD-19, — говорится в докладе, опубликованном на сайте РХТУ.

Учёные напомнили, что распространение эпидемии в нашей стране ещё не закончилось, поскольку на протяжении более чем двух недель ежедневно количество новых случаев превышает 6000 инфицированных. По их мнению, это значит, что в регионах есть очаги инфекции, при открытых границах внутри субъектов может наблюдаться усиление эпидемии из-за перемещения жителей.

Исследователи добавили, что нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы повторные волны CoViD-19 были короткими.