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Глава Минздрава назвал регионы с самой спокойной обстановкой по коронавирусу

Он призвал не забывать о санитарном режиме и соблюдать введённые меры безопасности.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал регионы с самой спокойной обстановкой по коронавирусу. По его словам, Москва в настоящее время показывает очень хорошие результаты по числу выявленных случаев CoViD-19.

- По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт. Можно назвать несколько регионов [где обстановка наиболее спокойная], например, Тюменская область, - отметил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия 1".

Мурашко напомнил россиянам о необходимости соблюдать гигиену и санитарный режим, а также выполнять все предписанные меры безопасности.

Ранее глава Минздрава назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу.

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