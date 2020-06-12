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Опубликовано 11 июня 2020, 21:33
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Sony показала дизайн и игры для PlayStation 5 — будет две версии

Фото: YouTube / PlayStation

Фото: YouTube / PlayStation

Чем одна отличается от другой? Помимо этого компания представила девайсы для консоли.

На презентации Sony показала итоговый дизайн PlayStation 5 и игры для неё.

Консоль будет выполнена в двух вариациях — с дисководом и без дисковода. Цвет консоли — бело-чёрный с синей подсветкой.

Помимо дизайна PS5 Sony показала внешний вид девайсов для неё — камеры, пульта, наушников и геймпада. Стоимость приставок и девайсов не названа.

Также компания представила игры для консоли: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Stray, Returnal, Sackboy: A Big Adventure, Kena: Bridge of Spirits, GhostWire: Tokyo, Hitman 3, Solar Ash, NBA 2K21, Demon's Souls, Deathloop, Resident Evil 8: Village, Horizon: Forbidden West, Pragmata.

Полноценно о приставке рассказано не было. Характеристики PS5, цена и дата выхода неизвестны. Предполагается, что релиз состоится в конце 2020 года.

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Денис Марков
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