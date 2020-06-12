Sony показала дизайн и игры для PlayStation 5 — будет две версии
Фото: YouTube / PlayStation
Чем одна отличается от другой? Помимо этого компания представила девайсы для консоли.
На презентации Sony показала итоговый дизайн PlayStation 5 и игры для неё.
Консоль будет выполнена в двух вариациях — с дисководом и без дисковода. Цвет консоли — бело-чёрный с синей подсветкой.
Помимо дизайна PS5 Sony показала внешний вид девайсов для неё — камеры, пульта, наушников и геймпада. Стоимость приставок и девайсов не названа.
Также компания представила игры для консоли: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Stray, Returnal, Sackboy: A Big Adventure, Kena: Bridge of Spirits, GhostWire: Tokyo, Hitman 3, Solar Ash, NBA 2K21, Demon's Souls, Deathloop, Resident Evil 8: Village, Horizon: Forbidden West, Pragmata.
Полноценно о приставке рассказано не было. Характеристики PS5, цена и дата выхода неизвестны. Предполагается, что релиз состоится в конце 2020 года.