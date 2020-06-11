"Драма для всех сторон". Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и призвала проявить к нему милосердие

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Актриса Рената Литвинова посетила квартиру своего коллеги Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, и призвала общественность проявить к нему милосердие.

— Вас когда-нибудь травили? Меня — да, и много раз. Я знаю, что это такое, с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего, — написала Литвинова в "Инстаграме", отметив, что имеет в виду Ефремова.

Ситуацию, в которую попал актёр, она назвала драмой для всех сторон. Актриса добавила, что с Ефремовым тоже случилось горе и к нему нужно проявить милосердие.