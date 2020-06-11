"Невинная жертва и конченый человек". Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли двое

Актёр и священник Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова и заявил, что в этой аварии погибли двое.

— Что по факту: погиб человек, нет, погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того и у другого есть семьи, — написал Охлобыстин в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что Ефремова любили именно таким — пьющим, с гусарскими замашками, мужиком, который ничего не боится. Охлобыстин добавил, что россияне пожинают плоды "собственной неустроенности" и сами "приговорили" Ефремова, а те, кто наливал ему, — лишь исполнители.

— Миша не благочестивый разбойник и тем паче не Христос. Миша — заблудшая овца, точнее — пьяный баран, несущийся напролом. Нас приучают радоваться чужой беде, наслаждаться неудачами других. Нас воспитали на этом полупорнографическом шапито, где одну из ведущих ролей, по нашему же выбору, играл Ефремов. Играл так талантливо и самозабвенно, что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад, — жёстко подчеркнул артист.