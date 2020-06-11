Михаила Ефремова отвезли домой после пятичасового допроса — видео

Допрос актёра Михаила Ефремова закончился лишь спустя пять часов. Сотрудники ФССП отвезли его обратно домой. Как ранее сообщал Лайф, в полиции его допрашивали по делам о ДТП и о сбыте ему наркотиков.

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, пересёк двойную сплошную на своём автомобиле и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Позже экспертиза показала наличие в крови актёра алкоголя и наркотиков в момент ДТП. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.