Ефремов после допроса остался свидетелем по делу о продаже наркотиков

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

— С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении него по ст. 264 УК РФ. Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по ст. 228.1 УК РФ, — говорится в сообщении.

За употребление наркотиков подозреваемому грозит административная ответственность.