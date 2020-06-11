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Google выпустила дудл ко Дню России

На логотипе изображены жители страны с разнообразными музыкальными инструментами.

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Фото © Google

Google разместила на главной странице своего сайта дудл, посвящённый Дню России, отмечаемому 12 июня.

Фото © Google

На логотипе изображены жители разных уголков страны с музыкальными инструментами. Присутствуют как свистулька, гармонь и ложки, так и шаманский бубен.

Дудл нарисовала художница Олеся Щукина. Она отметила, что стиль её работ формировался под влиянием советских и французских иллюстраций.

По задумке автора праздничный логотип изображает разнообразие народов России и то, что их объединяет, — музыку, — говорится в пресс-релизе Google.

День России является государственным праздником и отмечается ежегодно с 1992 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан оставаться в праздничные дни дома.

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