Google выпустила дудл ко Дню России

Google разместила на главной странице своего сайта дудл, посвящённый Дню России, отмечаемому 12 июня.

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На логотипе изображены жители разных уголков страны с музыкальными инструментами. Присутствуют как свистулька, гармонь и ложки, так и шаманский бубен.

Дудл нарисовала художница Олеся Щукина. Она отметила, что стиль её работ формировался под влиянием советских и французских иллюстраций.

— По задумке автора праздничный логотип изображает разнообразие народов России и то, что их объединяет, — музыку, — говорится в пресс-релизе Google.

День России является государственным праздником и отмечается ежегодно с 1992 года.