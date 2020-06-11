Гимн на языке жестов, мэппинг и триколор в космосе. Как страна отметит День России

В День России 12 июня жители страны смогут принять участие в различных праздничных мероприятиях. В честь одного из важнейших государственных праздников пройдёт множество интересных мероприятий, не только в традиционном, но и в онлайн-формате.

Один из самых ярких событий на 12 июня – мэппинг, в рамках которого впервые в истории на стене Московского Кремля, а также на зданиях Правительства РФ и Манежа покажут видеопроекцию российского флага и роликов о героях современной России. Также сразу в нескольких городах страны состоится фестиваль граффити. Уличные художники изобразят на стенах зданий в Москве, Петербурге, Тюмени, Казани, Владивостока и Севастополя нынешних героев: врачей, учёных, волонтёров, соцработников, курьеров и других.

В течение дня в разных городах страны также состоятся дворовые концерты #МЫРОССИЯ. Молодые артисты, резиденты арт-кластера Таврида, музыкальные и танцевальные коллективы выступят на улицах в честь праздника. Посмотреть шоу желающие смогут с балконов, другие получать возможность стать частью концерта. Так, в Майкопе состоится концерт-джэгу от коллектива "Нальмэс", на котором все смогут не только посмотреть яркие выступления, но и станцевать.

Также в регионах страны, как и в её сердце – Москве, состоится торжественный подъём государственного флага. Это событие получит поддержку прямо из космоса – россияне развернут на МКС триколор.

Не останутся в стороне и российские звёзды. Селебрити запускают в соцсетях акцию "Подари пирог и скажи "спасибо". Его участники должны испечь угощение с маленьким триколором и преподнести тому, кого хотят поблагодарить. Помимо этого участники проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей": конкурса "Лидеры России", чемпионата "Абилимпикс", члены клуба "Эльбрус" на языке жестов исполнят Гимн России вместе с заслуженным артистом РФ Олегом Газмановым.